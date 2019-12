Reggio Calabria: all’auditorium Don Orione di S Antonio Maxitombolata su maxischermo

22 Dicembre 2019 20:54

Reggio Calabria: il 26 Dicembre, giorno di S.Stefano, alle ore 20.30, presso l’auditorium Don Orione di S Antonio, si rinnova il classico appuntamento con Maxitombolata su maxischermo, con ricchissimi premi donati dalle migliori Aziende Calabresi

“Il 26 Dicembre, giorno di S.Stefano, alle ore 20.30, presso l’auditorium Don Orione di S Antonio a Reggio Calabria, si rinnova il classico appuntamento con Maxitombolata su maxischermo, con ricchissimi premi donati dalle migliori Aziende Calabresi“, è quanto afferma il direttivo dell’Associazione Culturale Incontrimoci Sempre per il Volontariato. “L’organizzazione è partita da tempo ed è tutto pronto, con cartelle e matite, per le sette tornate di Tombola, l’ultima delle quali, la Supertombola, prevederà premi speciali. Il livello dei premi e dei partecipanti al nostro classico appuntamento è cresciuto anno dopo anno. La serata, giunta quest’anno alla sua tredicesima edizione, sarà condotta dall’istrionico Carmelo Manglaviti, con l’attenta regia di due bravissimi registi, e naturalmente non mancheranno, come da tradizione, le brevissime scenette satiriche a cura dell’Accademia del Sialetto Calabrese “Il Grifo”. Ricordiamo che la Sala è riscaldata, ed all’esterno dell’Auditorium è disponibile un ampio parcheggio. La cittadinanza è invitata a partecipare, magari in comitiva, per trascorrere una serata distensiva e di aggregazione”, conclude la nota.

