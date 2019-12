4 Dicembre 2019 14:23

Reggio Calabria: intitolazione della nuova rotonda su Viale Europa dedicata ai Caduti dei Vigili del Fuoco. Neri: “cerimonia splendida e piena di emozioni”

“Una cerimonia splendida, piena di emozioni, un momento toccante che lega ancora di più, i maniera indissolubile, il nome della nostra Città al Corpo dei Vigili del Fuoco. Questa giornata rimarrà scolpita nei nostri cuori, cosi come il ricordo del caro Nino Candido e dei suoi colleghi caduti nell’esercizio del loro dovere. Da oggi, su decisione dell’Amministrazione Falcomatà, e grazie alla profonda sinergia istituzionale con il Comando dei Vigili del Fuoco, la prospiciente rotonda ricorderà per sempre il sacrificio di questi ragazzi. Ed ognuno di noi che si troverà a passare da quel luogo, dedicherà loro un pensiero di gratitudine ed affetto”. E’ quanto ha affermato il Vicesindaco di Reggio Calabria Armando Neri partecipando alla cerimonia di intitolazione della nuova rotonda dedicata ai Caduti dei Vigili del Fuoco su Viale Europa a Reggio Calabria, in occasione della giornata di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco.

Valuta questo articolo