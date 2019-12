Reggio Calabria, Falcomatà: “grande orgoglio per l’equipe medica reggina che operato in diretta con i migliori ospedali del mondo”

3 Dicembre 2019 09:51

Reggio Calabria, Falcomatà: “le straordinarie capacità professionali dei nostri medici portano alla ribalta internazionale il nome della nostra Città”

“Grande gioia ed orgoglio nell’apprendere che una delle equipe mediche del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, guidata dal dottor Salvatore Costarella, sia stata scelta su scala mondiale per operare in diretta con i più prestigiosi ospedali del mondo al Congresso Internazionale di Chirurgia dell’Apparato digerente, tenutosi qualche giorno fa all’Auditorium del Massimo di Roma”. E’ quanto dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’evento che ha visto protagonista la divisione di Chirurgia Generale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, le cui operazioni sono state osservate in streaming dal personale medico dei principali ospedali in Giappone, Stati Uniti, Francia, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Spagna, Portogallo, Australia, Cina, Corea, Singapore, Sud Africa e Argentina.

“Ancora una volta – ha aggiunto il sindaco di Reggio Calabria – le straordinarie capacità professionali dei nostri medici portano alla ribalta internazionale il nome della nostra Città, mostrando il meglio delle competenze, della passione, delle capacità dei nostri più validi professionisti. Un simbolo di una sanità buona e capace, produttiva e straordinariamente efficace, che esiste e lavora spesso in silenzio, lontano dai clamori mediatici. Una realtà che dobbiamo saper raccontare per dare merito a questi valenti professionisti che, tra mille difficoltà ma con brillanti risultati, operano quotidianamente al servizio della nostra comunità”.

