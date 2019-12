Reggio Calabria: la “Notte bianca” rinviata al prossimo 4 gennaio

21 Dicembre 2019 15:55

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che la “Notte bianca” è rinviata al prossimo 4 gennaio

In accordo con le Associazioni di categoria in rappresentanza dei commercianti, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria comunica che la “Notte bianca” inizialmente prevista nel calendario delle festività natalizie per questa sera, è rinviata al prossimo 4 gennaio.

