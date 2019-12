Reggio Calabria, Marra (M.A.P.): “continua l’incubo rifiuti a Sala di Mosorrofa” [VIDEO]

25 Dicembre 2019 16:21

Reggio Calabria, Pietro Marra: “non si ferma l’incubo dei rifiuti a Sala di Mosorrofa. Il nostro appello di alcuni mesi fa di rimpiazzare i circa 20 cassonetti dati alle fiamme è rimasto inascoltato”

“Non si ferma l’incubo dei rifiuti a Sala di Mosorrofa ma come dice qualcuno la città è tornata alla normalità e a testa alta; il nostro appello di alcuni mesi fa di rimpiazzare i circa 20 cassonetti dati alle fiamme è rimasto inascoltato”, è quanto scrive il presidente del Map, Pietro Marra. “Sarà tutta colpa dei “lordazzi” – prosegue- oppure di un sistema della raccolta dei rifiuti che è al collasso e che rischia di sprofondare sempre di più; l’ orgoglio dell’ amministrazione comunale non ha permesso in alcune zone strategiche della città come Ciccarello, Rione Marconi, Arghillà e così via, la reintroduzione anche provvisoria dei cassonetti per tamponare la situazione igienico sanitaria. Tra dimissioni e fuggi fuggi Il Sindaco Falcomatà sta perdendo tanti pezzi del suo puzzle a discapito di noi cittadini”, conclude.

Valuta questo articolo