Reggio Calabria: emergenza rifiuti ad Arasì. I cumuli di spazzatura creano intralcio al transito dei mezzi pubblici [FOTO]

24 Dicembre 2019 23:55

Reggio Calabria: emergenza rifiuti ad Arasì. I cumuli di spazzatura creano intralcio al transito dei mezzi pubblici: “chiedo, al signor Sindaco, per quanto tempo questa situazione debba protrarsi”

Prosegue l’emergenza rifiuti a Reggio Calabria. Come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, Arasì è cosparso di spazzatura, motivo di intralcio al transito degli abitanti e dei mezzi pubblici, caratterizzato da non poche criticità. Un lettore scrive: “la situazione legata all’incuria di questi mesi si evince con chiarezza dagli scatti. Trattasi di un disservizio che si protrae da troppo tempo, aggravatosi a seguito delle condizioni climatiche avverse di questi giorni. Chiedo, al signor Sindaco di Reggio Calabria, per quanto tempo questa situazione – ormai divenuta insostenibile – debba protrarsi. Siamo cittadini paganti, privati di un servizio che non può definirsi di secondaria importanza. Nell’attesa di riscontro, spero più immediato possibile, porgo cordiali saluti e tanti auguri di buon anno“, conclude.

Lettera firmata

