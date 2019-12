La Redazione di StrettoWeb assaggia il panettone artigianale di Angelo Musolino: una delizia per il palato, “molto più del tipico dolce a cupola della leggenda milanese” [FOTO E INTERVISTA]

20 Dicembre 2019 18:50

Reggio Calabria, il panettone artigianale di Angelo Musolino conquista la Redazione di StrettoWeb

Reggio Calabria esprime sempre più eccellenze dal punto di vista della pasticceria e dei dolci. Oggi abbiamo intervistato il presidente di Apar e vicepresidente di Conpait nonchè proprietario del Bar Pasticceria La Mimosa a piazza Sant’Anna, Angelo Musolino, con l’occasione di una degustazione speciale riservata alla Redazione di StrettoWeb. Musolino ci ha spiegato l’importanza della lievitazione che avviene con il lievito madre e dura ben 36 ore, questo rende quindi il prodotto più gustoso e più digeribile, un fiore all’occhiello dei dolci natalizi. Il panettone artigianale rispetto a quello industriale è più digeribile chiaramente per l’utilizzo di prodotti di alta qualità che ne rendono unica la qualità. La differenza di prezzo tra un panettone artigianale e un panettone industriale quindi è dovuta alla genuinità del prodotto grazie alle materie prime usate e questo lo si nota anche nella digeribilità dello stesso, se è artigianale anche mangiarne 3 fette non è un problema, se invece è industriale basta una fetta per saziarsi. Unanime il riscontro dei redattori e di tutti i membri del nostro staff che hanno assaggiato questa straordinaria prelibatezza: “non chiamatelo panettone, è molto di più“.

Valuta questo articolo