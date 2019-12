A Reggio Calabria il raduno tecnico giornaliero di velocità/ostacoli, salti e lanci

23 Dicembre 2019 13:36

Un pomeriggio contraddistinto dal meteo incerto, non frena l’entusiasmo dei tanti giovani atleti calabresi provenienti da gran parte della Regione con i propri allenatori al seguito, per l’ormai consueto appuntamento disputatosi sabato 21 u.s a Reggio Calabria in occasione del raduno tecnico giornaliero, svoltosi sotto l’egida del Comitato Regionale Fidal, tra pista e pedane del Campo di atletica A. Penna. All’incontro hanno partecipato alcuni tra i migliori giovani messisi in mostra nel corso della passata stagione, tra cui spiccano i nomi illustri dei lanciatori Riccardo Ferrara, Vitaliano Rappoccio e Davide Franco, tutti tesserati per l’Atletica Olympus, il saltatore Matteo Caputo (Atletica Rendese), e i velocisti Alessandro Vitale (A.S.D. Sporting Club) e Rossella Mondilla (Fiamma Catanzaro). A dirigere le sedute di allenamento per specialità i rispettivi responsabili di settore Vincenzo Caira (Salti), Domenico Pizzimenti (Lanci), e Tiziana Chiricosta (Velocità/Ostacoli), coadiuvati dall’Assistente F.T.R. Franco Raneri, sotto lo sguardo attento del Presidente Ignazio Vita e del Prof. Gigi Gangemi coordinatore Fidal Reggio Calabria.

