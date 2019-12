Reggio Calabria: Progetto Escogita, cerimonia di Premiazione dei vincitori del Pitch Event Social BUSiness in Tour

17 Dicembre 2019 11:26

Reggio Calabria: il Progetto Escogita presenta i risultati ottenuti e i giovani vincitori del Pitch Event Social BUSiness in Tour

Il Progetto Escogita unitamente all’Ufficio Problemi Sociali e Lavoro dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova, il giorno 20/12/2019 alle ore 17.00 presso la Sala Mons. Giovanni Ferro – Auditorium San Paolo in Via T. Campanella, 63 a Reggio Calabria, presentano i risultati ottenuti dal Progetto Escogita proposto sul territorio reggino dal 03-2018 al 11-2019 e i giovani vincitori del Pitch Event Social BUSiness in Tour, il Concorso itinerante di Idee imprenditoriali che si è svolto (il 25-11-2019) su un BUS di Linea dell’Atam, lungo un itinerario cittadino in otto fermate. Da Gallico all’Aula Magna del Dipartimento di Economia in Via dell’Università: 8 fermate per 8

imprenditori e 4 vincitori.

Durante la l’Evento saranno presentati:

– Il modello di accompagnamento delle Imprese dall’idea alla costituzione;

– Gli Accordi sottoscritti con Enti e Istituzioni;

– Le opportunità per i giovani della città per formarsi alla cultura d’impresa e intraprendere.

Saranno inoltre premiati i vincitori del Pitch Event Social BUSiness che hanno avviato le loro Imprese o che sono in procinto di attivarle.

Le Istituzioni presenti all’Evento:

Il Prefetto di Reggio Calabria, Dott. Massimo Mariani,

Il Sindaco del Comune e della Città Metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà,

S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini – Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Reggio Calabria – Bova;

L’evento si concluderà alle ore 18.30.

