Reggio Calabria: il Presepe meccanico di Ninì Sapone attende i visitatori il 21 e 22 dicembre. Annullata l’apertura notturna di sabato notte

20 Dicembre 2019 10:54

Nell’ambito del Calendario di eventi Natale al Diocesano il prossimo weekend offre la consueta offerta ricca e articolata. Il Presepe meccanico di Ninì Sapone, allestito nella chiesa del Santo Cristo (in via Miraglia, di fronte alle Poste centrali) attende i visitatori sabato 21 e domenica 22 dicembre h 16,30-20. Annullata l’apertura notturna di sabato 21 prevista in locandina, causa rinvio della Notte Bianca del Comune di Reggio Calabria, il piccolo grande capolavoro di Ninì sarà al centro dell’attività didattica per bambini L’incanto del Presepe in programma domenica 22 a partire dalle h 17. Sabato 21 dicembre h 9-13 al Museo diocesano (via T. Campanella, 63 con ingresso anche da via Cimino, 24) sarà possibile visitare la preziosa collezione d’arte sacra permanente e la Mostra Icone donate. Una Raccolta in itinere, esposizione di un piccolo nucleo di antiche icone, provenienti dalla Chiesa ortodossa, donate al Museo da don Antonio Musolino e da monsignor Giorgio Costantino. Le icone esposte, illustrate dai testi storico-critici dell’iconografo russo Sergej Tikhonov, inaugurano una sezione museale destinata ad arricchirsi nel tempo, una raccolta in itinere che vuol farsi invito ad ‘abitare la Bellezza che salva’.

