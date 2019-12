Reggio Calabria: presso la Presidenza del Consiglio Comunale la presentazione del Treno della Befana

27 Dicembre 2019 17:21

Reggio Calabria: venerdì 3 gennaio ore 11,00, presso la Presidenza del Consiglio Comunale, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Treno della Befana 2020

Venerdì 3 gennaio ore 11,00, presso la Presidenza del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del Treno della Befana 2020. Alla conferenza, sono invitati i dirigenti FS di RFI e Trenitalia, il Presidente del Consiglio Comunale Demetrio Delfino, l’Assessore alla Polizia Municipale, dott Nino Zimbalatti, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, il presidente dell’Apar Angelo Musolino, il centro ippico “Le Siepi” di Mortara-Pellaro, Nino Monteviso della protezione civile Le Aquile, il presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre, Pino Strati. L’organizzazione dell’appuntamento col Treno della Befana è molto intensa in queste ore. Come per le edizioni precedenti, il treno partirà da Reggio Calabria Centrale alle 10,40, con arrivo a S. Caterina alle ore 10,47. Nella piazza della stazione Fs di S Caterina, la Befana sarà accolta da tantissimi bambini, dai mezzi dei Vigili del Fuoco, dai cavalli del Centro Ippico “Le Siepi” e da tanta animazione. Qui la befana donerà ai bambini, giocattoli e dolciumi. “In queste ore si lavora con grande intensità per recuperare tanti giocattoli per accontentare i numerosi piccoli partecipanti. Ricordiamo che il giorno precedente all’epifania, insieme ai pasticceri dell’Apar, faremo visita ai bambini ricoverati al reparto di pediatria del Grande Ospedale Metropolitano, per donare giocattoli e dolciumi”, scrive il direttivo dell’Associazione Incontriamoci Sempre.

