Reggio Calabria: il Circolo Culturale “Guglielmo Calarco, presso la propria sede di Via Amerigo Vespucci, presenta “Italo. Educazione di un reazionario” il nuovo graphic novel di Vincenzo Filosa

Sabato 28 Dicembre 2019, ore 18:00, il Circolo Culturale “Guglielmo Calarco, presso la propria sede di Via Amerigo Vespucci n 10/g, presenta “Italo. Educazione di un reazionario” il nuovo graphic novel di Vincenzo Filosa pubblicato da Rizzoli Lizard (dicembre 2019).

Il volume narra di Italo, fumettista disilluso che, pur avendo una famiglia amorevole e un lavoro gratificante, inizia a fare uso di antidolorifici fino a creare una vera e propria dipendenza. Ambientato tra Milano e Crotone racconta il tortuoso e arduo cammino di disintossicazione del protagonista,un cammino che paleserà e lo metterà di fronte alla sua estrema fragilità e ad un insospettato conformismo. Vincenzo Filosa, attraverso un alter ego, racconta e scava gli aspetti più oscuri dell’animo umano utilizzando uno stile che fonde arte occidentale e arte orientale, fortemente influenzato dai maestri del gekiga giapponese tra i quali Yoshiharu Tsuge, Yoshihiro Tatsumi e Shin’ichi Abe. Vincenzo Filosa , nato a Crotone nel 1980 è il più autorevole divulgatore del fumetto alternativo giapponese in Italia, ha tradotto grandi maestri come Jirô Taniguchi e Shigeru Mizuki Autore nel 2015 del suo primo libro ” Viaggio a Tokyo” (pubblicato anche in Francia), che ha ottenuto un sorprendente successo di pubblico e critica, a cui hanno fatto seguito ” Figlio unico” nel 2017, ” Cosma e Mito ” in collaborazione con Nicola Zurlo ( 2019)

