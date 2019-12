Reggio Calabria: domenica la presentazione del romanzo “Tu sei…! Tu non sei..! L’ultimo pastore di Pietra Cappa” di Domenico Maria

18 Dicembre 2019 21:04

Reggio Calabria: domenica presso la Botteguccia di PietraKappa la presentazione del romanzo “Tu sei…! Tu non sei..! L’ultimo pastore di Pietra Cappa” di Domenico Maria

Domenica 22 Dicembre, alle ore 18, presso la Botteguccia di PietraKappa, in via Giudecca 40 di Reggio Calabria, avrà luogo la presentazione del romanzo “Tu sei…! Tu non sei..! L’ultimo pastore di Pietra Cappa” di Domenico Maria. Il romanzo autobiografico racconta la giovinezza di Micu, un giovane pastore che vivrà infanzia ed adolescenza fra i pastori dell’Aspromonte, narrando con gli occhi del bambino un mondo in cui i sentimenti passano dalla violenza all’amore, dall’odio all’amicizia. Un mondo primitivo, con leggi proprie ed apparentemente inviolabili, al quale il piccolo Micu saprà ribellarsi. Converseranno con l’Autore Filippo Arillotta, direttore editoriale della casa editrice Kaleidon, e Sebastiano Stranges, noto studioso ed esperto del territorio. Al termine dell’incontro PietraKappa avrà il piacere di offrire una degustazione di prodotti Tipici Reggini.

