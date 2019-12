3 Dicembre 2019 16:56

Reggio Calabria: domani al Museo Archeologico la presentazione del libro di Consuelo Nava dal titolo “Ipersostenibilità e Tecnologie Abilitanti. Teoria, Metodo, Progetto”

Si terrà domani, Mercoledì 4 dicembre alle ore 17, al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la presentazione del libro/manuale “Ipersostenibilità e Tecnologie Abilitanti. Teoria, Metodo, Progetto” della prof.ssa Consuelo Nava.

“Questo testo è per noi molto importante, in quanto ripercorre anche le strategie e tattiche dell’associazione come quelle per la periferia Sud di Reggio Calabria e il Rural Making Lab nelle aree interne, percorsi di ricerca scientifica e azione condivisa con i soci e le associazioni del territorio in questi anni”, è quanto afferma il presidente di Pensando Meridiano.

Valuta questo articolo