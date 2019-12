Premio letterario “Italo Falcomatà”, sabato la cerimonia conclusiva al Cineteatro Metropolitano di Reggio Calabria

2 Dicembre 2019 15:28

Reggio Calabria: al Cineteatro Metropolitano si terrà la cerimonia conclusiva del premio dedicato al racconto o romanzo breve, iniziativa fortemente voluta dal consigliere nazionale del Dopolavoro Ferroviario Nino Malara e da tutto il direttivo dell’associazione dopolavorista reggina

Per sapere il vincitore della settima edizione del concorso letterario nazionale “Italo Falcomatà” bisognerà attendere il prossimo 7 dicembre. Infatti, sabato, alle 18, al Cineteatro Metropolitano, si terrà la cerimonia conclusiva del premio dedicato al racconto o romanzo breve, iniziativa fortemente voluta dal consigliere nazionale del Dopolavoro Ferroviario Nino Malara e da tutto il direttivo dell’associazione dopolavorista reggina. Alla fase finale del concorso, curato dall’associazione culturale “L’Amaca” e che ha avuto un buon riscontro in termini qualitativi e quantitativi col passaggio dalla poesia al racconto o romanzo breve, sono giunti Isidoro Malvarosa con “Mare calmo localmente morto”, Guido Musco con “Quella sera al luna park” e Roberto Modafferi con “Bolle”. Per scoprire chi si aggiudicherà il primo premio da mille euro, il secondo da settecento e il terzo da trecento, a seguito del giudizio della giuria composta da docenti, scrittori ed altri addetti ai lavori, basterà recarsi in via Nino Bixio ed assistere alla cerimonia che sarà condotta da Rosanna Palumbo e Nino Cervettini, che vedrà interventi critici della responsabile della commissione giudicatrice Graziella Saffioti e che si caratterizzerà per delle letture ad opera dei caratteristi de “L’Amaca”. Alla serata parteciperanno esponenti del mondo delle cultura.

Valuta questo articolo