Reggio Calabria: l’edizione 2019 del Premio Bertrand Russell è stata assegnata a Corrado Calabrò

13 Dicembre 2019 11:43

Reggio Calabria: l’edizione 2019 del Premio Bertrand Russell ai Saperi Contaminati, istituito dalla Fondazione Mediterranea in partnership con la già Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, è stata assegnata a Corrado Calabrò

L’edizione 2019 del Premio Bertrand Russell ai Saperi Contaminati, istituito dalla Fondazione Mediterranea in partnership con la già Facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea, è stata assegnata a Corrado Calabrò per la sua attività letteraria e poetica che ha fatto da pendant al suo percorso professionale in magistratura. Cerimonia e Lectio venerdì 13 dicembre alle ore 17 nell’aula della biblioteca di Giurisprudenza a Palazzo Zani in via Dei Bianchi. Dopo saluti del prof. Massimiliano Ferrara, Direttore del Dipartimento Digies che ospita la manifestazione, e del prof.Antonino Monorchio, presidente del comitato scientifico della Fondazione, si avrà l’introduzione al tema da parte del dott. Vincenzo Vitale, presidente della Fondazione. Relazioneranno sulla figura del Premiato il dott. Giuseppe Bova e il prof. avv. Nico D’Ascola. La Lectio di Corrado Calabro è stata raccolta nel volumetto “Il Poeta alla Grigia”, che verrà dato in omaggio ai presenti, edito dall’Editrice Sperimentale Reggina per conto della Fondazione Mediterranea.

Valuta questo articolo