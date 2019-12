Reggio Calabria, pirata della strada investe pedone sul viale Messina e scappa: ferito trasportato d’urgenza ai Riuniti, caccia a tappeto all’auto vista da numerosi testimoni [FOTO LIVE]

9 Dicembre 2019 18:21

Reggio Calabria, il pedone è stato investito da un “pirata” della strada

Un pedone è stato investito pochi minuti fa sul viale Messina a Reggio Calabria. Il malcapitato, che stava attraversando la strada, è stato investito da un pirata della strada che dopo averlo scaraventato per terra davanti gli occhi di tanti passanti, è scappato via. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale per i rilievi del caso e i Carabinieri che sulle indicazioni date dai testimoni, si sono messi alla ricerca del mezzo e del “pirata”. Le telecamere installate nella zona saranno visualizzate per individuare l’autovettura e l’automobilista che si è dato alla fuga. Il ferito è stato trasportato d’urgenza in ospedale dai soccorritori del 118 e ha riportato un trauma.

