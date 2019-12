Reggio Calabria: voragine e perdita d’acqua in via Sant’Agata al Fiume da diversi mesi [FOTO]

19 Dicembre 2019 12:01

Reggio Calabria: la segnalazione di un lettore riguardo una perdita d’acqua presente da almeno 3 mesi

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, riguardo un fiume d’acqua potabile che scorga da ormai diversi mesi in via Sant’Agata al Fiume a Reggio Calabria.

“Vi scrivo per segnalare una voragine (larga almeno 50cm e profonda non meno di 40cm) con un fiume di acqua potabile che sgorga da essa. Sono almeno 3 mesi che va avanti così. Abbiamo fatto numerosissime segnalazioni (almeno 2 a settimana) sia al URP che all’ufficio lavori Pubblici e persino all’ufficio Idrico.Sapete cosa ci hanno risposto? Dall’URP alla centesima segnalazione un uomo mi ha risposto: “… e che pretende, mica c’è solo questa perdita!!!” All’ufficio lavori Pubblici mi hanno detto che non se ne occupano loro. All’ufficio Idrico l’impiegato era disperato perché con la nuova assegnazione di tali riparazioni alla Castore non se ne veniva a capo: “…hanno solo una squadra per tutta la città e non hanno manco tanti mezzi! Chiedete alla politica perché hanno deciso di fare così. ” A questo punto voi che potete dare voce a noi inutili cittadini (non lordazzi) che ci teniamo alla città e che paghiamo le tasse, potreste segnalare al pubblico la situazione in atto con un articolo e alla prossima conferenza stampa degli organi competenti fare qualche domanda mirata al responsabile di turno per capire perché ci siamo ridotti così? O è sempre colpa di chi ci stava prima?”.

Valuta questo articolo