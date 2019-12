9 Dicembre 2019 16:22

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Borrace Crocevia. Un lettore: “la segnalazione è stata fatta il 30 ottobre”

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Borrace Crocevia come si evince dal video a corredo dell’articolo. Un lettore scrive: “la perdita è stata segnalata in data 30 Ottobre 2019 ma nessuno è intervenuto. Si perdono litri e litri di acqua, poi ci si lamenta che manca”, conclude.

