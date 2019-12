Reggio Calabria: la soddisfazione del Circolo PD di Pellaro per l’inaugurazione del Ponte sul Valanidi

3 Dicembre 2019 16:31

Reggio Calabria: il circolo del PD di Pellaro “G. Scudo” esprime grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo importante, di portata storica, qual è il completamento e l’apertura del nuovo Ponte sul torrente Valanidi tra le frazioni collinari di Paterriti e Oliveto

Il circolo del PD di Pellaro “G. Scudo” esprime “grande soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo importante, di portata storica, qual è il completamento e l’apertura del nuovo Ponte sul torrente Valanidi tra le frazioni collinari di Paterriti e Oliveto. L’opera, attesa da tempo dai cittadini residenti nell’area collinare della zona sud, giunge a compimento dopo un lungo ed accidentato iter burocratico, caratterizzato da ostacoli molteplici e da una lunga serie di assurdi paradossi. Non casualmente, dopo anni di promesse vane e politiche fallimentari, sotto la guida del sindaco Giuseppe Falcomatà è stato avviato e concluso l’iter per la realizzazione del nuovo ponte. Segno della determinazione e della grande attenzione che l’amministrazione comunale sta dedicando al tema delle periferie. Sincero apprezzamento è espresso in particolare nei confronti dell’operato e della tenacia dimostrata dalla consigliera Nancy Iachino per il determinante impegno profuso fino al raggiungimento di questo obiettivo, nella speranza che altre opere possano giungere presto a compimento nel territorio pellarese.”

