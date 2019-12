Reggio Calabria, il Partito Democratico ricorda Italo Falcomatà: “ha cambiato le sorti della città”

11 Dicembre 2019 21:34

Reggio Calabria, il Pd ricorda Italo Falcomatà: “era il sindaco che più d’ogni altro ha cambiato le sorti della città, della sua gente, dei suoi luoghi”

“Ci sono uomini che passano alla storia perché non sono soltanto uomini. Italo Falcomatà era una città intera. Era il sindaco che più d’ogni altro ha cambiato le sorti di Reggio Calabria, della sua gente, dei suoi luoghi. Italo Falcomatà è memoria, ma è soprattutto futuro. E’ avanguardia, è visione, è quello che noi vorremo essere: reggini migliori, innamorati della nostra terra come lo era il sindaco della Primavera. Ecco perché, ognuno, ne deve seguire l’esempio e farne un faro per i giorni a venire“. Con queste parole, a 18 anni dalla sua scomparsa, la Federazione provinciale del Partito Democratico vuole così ricordare “la figura di una persona che ha consegnato nobiltà e prestigio alla politica ed al modo di fare politica. Da interpreti puri del suo insegnamento, oggi ci stringiamo alla famiglia ed a quanti hanno avuto l’onore di conoscere ed agire al fianco di una persona consegnata al Tempio dei giusti e nella storia reggina e calabrese. Continueremo a seguire il sogno, ed il programma concreto, per realizzare la “Reggio bella e gentile”. Quella immaginata e disegnata da Italo. Quella alla quale deve aspirare ogni cittadino onesto e di buon cuore”.

