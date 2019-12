Reggio Calabria: siglato un accordo di collaborazione tra l’Ordine dei dottori agronomi ed il Parco Nazionale dell’Aspromonte

20 Dicembre 2019 09:29

Reggio Calabria: il protocollo, ideato e strutturato dal compianto Dott. Sergio Tralongo e dal Dott. Antonino Siclari per il Parco Nazionale dell’Aspromonte e dal Dott. Demetrio Fortugno delegato per gli agronomi e forestali

Favorire azione di divulgazione della cultura rurale e delle buone pratiche agro forestali, per contribuire al miglioramento ed al rilancio economico sociale del territorio dell’area Metropolitana di Reggio Calabria: sono questi gli obiettivi dell’accordo di collaborazione siglato tra la Presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e dottori forestali della Provincia di Reggio Calabria dott.ssa Francesca Giuffrè e il Vice Presidente dell’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte dott. Domenico Creazzo. Il protocollo, ideato e strutturato dal compianto Dott. Sergio Tralongo e dal Dott. Antonino Siclari per il Parco Nazionale dell’Aspromonte e dal Dott. Demetrio Fortugno delegato per gli agronomi e forestali, prevede la trattazione del sistema/modello delle “Armacìe”, “muri a secco” che rivestono una specifica funzione nel paesaggio e nell’ecosistema, e costituiscono una importantissima nicchia ecologica, riserva di biodiversità di notevole valore e interesse. Il progetto, prevede la realizzazione di attività mirate alla riscoperta e valorizzazione di questi importanti manufatti di archeologia rurale, tramite tre macroazioni, incentrate su seminari divulgativi, attività di monitoraggio e rilievo tecnico e cantieri dimostrativi di tecniche costruttive e manutentive. Le armacìe che, come detto, assolvono ad importanti funzioni ecologiche, assumono nell’ambiente reggino, anche un enorme valore paesaggistico, ambientale e storico.

Infatti, il muro a secco rappresenta, dalla notte dei tempi, l’immagine del territorio reggino, costiero come dell’entroterra rurale, e il loro abbandono, narrerebbe la cancellazione di una tradizione secolare agro forestale, della quale essi sono esempio di alto ingegno bucolico, ma anche di architettura naturalistica dal forte impatto emozionale. Basti ricordare l’agricoltura “eroica”, di cui sono testimonianza e validi esempi di questa arte elevata, che possono essere ammirati sulla Costa Viola, sui versanti ionici, come su gran parte dei pendii del maestoso Aspromonte, dove orografie ed ecosistemi differenti, presentano questo comune denominatore. È anche per questo, che l’ODAF di Reggio Calabria e l’EPNA intendono favorire l’acquisizione di conoscenze ed abilità specifiche a laureati, tecnici, agricoltori e maestranze, per l’implementazione e la diffusione di modelli di recupero e gestione di questi splendidi manufatti presenti nelle aree naturali, così che la loro valorizzazione possa supportare sempre meglio l’economia locale, e contribuire all’ulteriore sviluppo delle aree naturali della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

