Reggio Calabria, parcheggia male e blocca mezza città: i vigili urbani lo multano, portano via l’auto e lo denunciano in Procura

21 Dicembre 2019 16:07

Reggio Calabria, il pugno di ferro della Polizia Municipale continua a dare i frutti sperati: si lavora per contrastare l’illegalità diffusa

Nella mattinata di oggi una pattuglia della Polizia Municipale di Reggio Calabria è intervenuta nel centro storico della città per un ingorgo del traffico provocato da un veicolo parcheggiato in modo tale da non consentire il passaggio dell’autobus. Oltre alla rimozione ed alla sanzione amministrativa comminata al proprietario dell’auto, gli agenti hanno proceduto a denunciare il trasgressore alla Procura della Repubblica per interruzione di pubblico servizio visto che il parcheggio selvaggio aveva interrotto le corse di ben 4 bus urbani. Non è la prima volta che la Polizia Municipale procede in tal senso contro automobilisti indisciplinati che, oltre a creare pesanti disagio per parcheggi irregolari, di fatto interrompono le corse dei bus urbani, causando disagi e gravi impedimenti al pubblico servizio di mobilità urbana. Prosegue, quindi, la meritoria attività indirizzata dall’Assessore Zimbalatti e coordinata dal Comandante Zucco, per ripristinare in città ordine, decoro e legalità.

