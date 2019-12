17 Dicembre 2019 14:52

Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la conferenza stampa di presentazione del Pastor Ron Gospel Show, concerto di beneficenza promosso dalla fondazione Giuseppe Marino in collaborazione con Playmusic Festival, in programma il 26 dicembre alle ore 21, al teatro Francesco Cilea

Venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 10, la sala Francesco Perri di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, ospiterà la conferenza stampa di presentazione del Pastor Ron Gospel Show, concerto di beneficenza promosso dalla fondazione Giuseppe Marino in collaborazione con Playmusic Festival, in programma il 26 dicembre alle ore 21, al teatro Francesco Cilea. L’incasso dell’evento, patrocinato dalla Città Metropolitano di Reggio Calabria, sarà devoluto all’hospice Via Delle Stelle. Interverranno il presidente della fondazione Giuseppe Marino, Antonio Marino, il direttore artistico del Playmusic, Alessio Lagana’, e il presidente della fondazione Hospice Via delle Stelle, Vincenzo Trapani Lombardo. Concluderà i lavori il consigliere metropolitano Demetrio Marino.

