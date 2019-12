Reggio Calabria: a Palazzo Alvaro la mostra del Maestro Ugo d’Ambrosi

10 Dicembre 2019 16:06

Reggio Calabria: ieri l’inaugurazione della mostra del Maestro Ugo d’Ambrosi, ospitata presso la Sala Boccioni di Palazzo Alvaro

“La pittura che fa tacere tutti i linguaggi” le suggestive parole usate da Rosetta Neto Falcomatà per introdurre la mostra del Maestro Ugo d’Ambrosi, ospitata presso la Sala Boccioni di Palazzo Alvaro a Reggio Calabria. Ieri il taglio del nastro, preceduto da un momento introduttivo e dai saluti del Sindaco Giuseppe Falcomatà. Il secondo momento artistico, nel contesto delle celebrazioni per l’anniversario della scomparsa del compianto Sindaco Italo, organizzate dalla Fondazione Falcomatà, è dedicato all’arte pittorica. Il prossimo evento, che chiuderà il ciclo di incontri, è dedicato alla poesia, con la presentazione della raccolta “Quinta dimensione” di Corrado Calabrò, e si terrà sabato 14 dicembre, alle ore 18, in Sala Perri di Palazzo Alvaro.

