Reggio Calabria: ieri mattina agli Ospedali Riuniti l’evento #IOSONODONNA

17 Dicembre 2019 18:07

Reggio Calabria: ieri mattina presso il reparto di Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli, l’evento #IOSONODONNA

Ieri mattina, 16 dicembre, #IOSONODONNA e AIL insieme a sei amici al Bar hanno organizzato in occasione del Natale una giornata di BenEssere dedicata ai degenti del reparto di Ematologia del Grande Ospedale Metropolitano Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria. Durante l’evento e grazie all’IDM Group, alla Paul Mitchel e ai fratelli Giordano, sono stati distribuiti doni a grandi e piccini.

La frase-motto dell’iniziativa è “Non come chi vince sempre, ma come chi non si arrende mai (Frida Kahlo)”.

