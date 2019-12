Reggio Calabria, omicidio Fortugno: 51enne condannato per falsa testimonianza percepiva il reddito di cittadinanza

10 Dicembre 2019 08:30

Omicidio di Francesco Fortugno: 51enne condannato dal tribunale di Locri (Reggio Calabria) per falsa testimonianza percepiva il reddito di cittadinanza

Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza dallo scorso giugno un 51enne, condannato in primo grado dal tribunale di Locri (Reggio Calabria) per falsa testimonianza sull’omicidio di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria. L’indagato, I.F., proprietario di una villetta appena ristrutturata nel comune di Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), è stato denunciato e il sussidio di 500 euro mensili è stato sospeso. L’illecito è venuto alla luce durante gli approfondimenti investigativi dell’operazione “Buon Vento Genovese” della Guardia di Finanza.

Valuta questo articolo