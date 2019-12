Reggio Calabria: si rafforza la Polizia Municipale, contrattualizzati 5 vigili per 3 mesi. Zucco: “la città è difficile, c’è da lavorare tanto” [VIDEO]

31 Dicembre 2019 15:49

Reggio Calabria: contrattualizzati, presso la sede del Comando di Polizia Municipale, 5 vigili per un periodo di tre mesi

Nella tarda mattinata odierna sono stati contrattualizzati, presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Viale Moro a Reggio Calabria, altri 5 vigili per un periodo di tre mesi. L’Assessore Zimbalatti ha detto: “prosegue con impegno l’attività di rilancio del corpo grazie principalmente alla competenza di un comandante in grado di svolgere attività completa e non solo amministrativa”. Il comandante Zucco, nel fare gli auguri ai 5 nuovi vigili, dice: “la città è difficile e di problemi ce ne sono tanti. Sicuro c’è da lavorare per risolvere le criticità”. Inoltre, nei prossimi giorni si provvederà all’integrazione in organico di un’altra figura a tempo determinato come concesso dal progetto sicurezza e dalla relativa delibera della COEL.

