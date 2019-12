Reggio Calabria: nell’Aula Magna dell’ I.I.S. Boccioni Fermi incontro con Carmine Abate

13 Dicembre 2019 11:55

Reggio Calabria: nell’Aula Magna dell’ I.I.S. Boccioni Fermi incontro con l’autore Carmine Abate, vincitore di prestigiosi premi e del 50° Premio Campiello, per la presentazione del libro “L’albero della fortuna”

Nell’ambito del Progetto Curriculare “Il libro in classe” sabato 14 dicembre alle ore 9.00 nell’Aula Magna dell’ I.I.S. Boccioni Fermi a Reggio Calabria (Via Sbarre Sup. Dir.Laboccetta) avrà luogo l’incontro con l’autore Carmine Abate, vincitore di prestigiosi premi e del 50° Premio Campiello, per la presentazione del libro “L’albero della fortuna”, edito da Aboca. Il libro è stato analizzato e commentato in orario curriculare ed extracurriculare con il supporto dei docenti di Materie Letterarie, in quanto offre spunti di riflessione inerenti l’educazione alla lettura e l’educazione alla cittadinanza attiva. Introdurrà l’incontro il Dirigente Scolastico , prof.ssa Anna Maria Cama. Seguirà la relazione della prof.ssa Vincenzina Granata, docente di Materie Letterarie presso la sede Boccioni. Successivamente l’autore Carmine Abate comunicherà l’essenza della propria opera. A conclusione interverranno le classi che hanno partecipato attivamente all’iniziativa ( sede Boccioni: IPA:II, III, IV,V; Commerciale: I, V; sede Fermi: I C, ID, II B, II C, II D, III A, IIIC, III D, IV A, IV D, IV C, V D), unitamente agli studenti dei corsi di istruzione per gli adulti indirizzo Agrario e Socio-Sanitario che hanno aderito al percorso extracurriculare.

