Reggio Calabria: torna per Natale la raccolta fondi dell’Associazione Centaurea Onlus per aiutare i bimbi ospiti di strutture

10 Dicembre 2019 15:42

Reggio Calabria, l’Associazione Centaurea Onlus aiuta con una raccolta fondi i bambini ospiti di strutture del territorio

Anche quest’anno grazie ad un progetto dell’Associazione Centaurea Onlus di Reggio Calabria, per Natale torna la consueta raccolta fondi a favore dei bambini ospiti di strutture del territorio reggino. Le associate, che ogni anno con dedizione e amore realizzano meravigliosi manufatti, quest’anno hanno pensato a deliziosi alberelli di cipresso Goldcrest, decorati con addobbi realizzati dalle associate. Gli alberelli sono perfetti anche come centrotavola e come pensiero per una persona cara. L’offerta minima è di €10,00 ed è possibile prenotarli tramite il profilo facebook e instragram dell’Associazione e ritirarli presso lo studio del notaio Maria Federico in Via Pio XI n° 97.

Valuta questo articolo