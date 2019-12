Reggio Calabria, Natale di solidarietà a Roghudì: pranzo e coperte calde per i bisognosi

26 Dicembre 2019 13:20

Reggio Calabria, Natale di gioia e condivisione a Roghudì

Natale di solidarietà a Roghudì. In occasione della IV domenica di Avvento sono state consegnate le coperte realizzate da alcune signore della comunità e saranno donate ai più bisognosi. “La parrocchia di Roghudi- osserva don Giovanni Zampaglione – ha “sposato” da subito questa lodevole iniziativa assieme a tutte le parrocchie della zona pastorale jonica che hanno aderito al progetto. Questo “gesto d’amore” che servira’ a scaldare tanti cuori e’ uno dei tantissimi gesti che ognuno puo’ e deve fare ogni giorno. Essere attenti al prossimo è fondamentale, mai tirarsi indietro se qualcuno ha bisogno di noi…Ringrazio tutte le signore di Roghudi e dintorni che in collaborazione con le suore della Fraternita’ “Shalom” hanno realizzato diverse coperte”.

Il pranzo solidale

Un altro momento di gioia e condivisione e’ stato il Pranzo solidale al (Nodo di Roghudi vicino alle poste.) Pranzo solidale fortemente voluto dai parroci don Giovanni Gattuso e don Giovanni Zampaglione che da sempre sono impegnati sul sociale e spesso assieme alle loro parrocchie organizzano dei momenti per il prossimo. Questa volta hanno pensato di mettere, insieme diversi collaboratori e volontari per realizzare un pranzo solidale . “E’ stato – sottolineano all’unisono i due parroci- un pranzo tra amici e famiglie preparato dai tanti volontari e con il coinvolgimento di tanti esercizi per quanto concerne i dolci. E’ stata una bella esperienza gratificante e gioiosa( c’era pure la musica…) che ha rallegrato la giornata e tutti i presenti. Tutti coloro che hanno partecipato si sono sentiti “accolti”, “amati”, e soprattutto “abbracciati” da tutti. Sono stati (coloro che hanno partecipato)uomini, donne, bambini alcuni provenienti da diversi paesi e con storie di vita alle spalle di cui alcuni ancora portano i segni…Facciamo nostra- proseguono i parroci– l’esortazione di papa Francesco:” i poveri ci facilitano l’accesso al cielo…Non basta l’etichetta di cattolico o di cristiano per essere di Cristo, serve parlare la lingua del tu che ci spinge ad una carita’ non ipocrita. Visto che ormai il Natale e’ alle porte ci permettiamo di scuotere un po’ le coscienze e lanciamo a tutti gli esercizi e i supermercati della nostra zona jonica un forte appello:Aprite il cuore e tendete una mano ai poveri , a chi ne ha bisogno. L’amore e’ tra le cose che non passano MAI.Dio e’ amore e i poveri tanto hanno bisogno di amore e piccoli gesti di attenzione da parte nostra. Sono loro la “corsia” preferenziale che ci porta a Dio. Al pranzo solidale ha partecipato pure il sindaco di Roghudi , Pierpaolo Zavettieri, che ha fatto un plauso a tutti volontari e i due sacerdoti per la nobile iniziativa. La serata si e’ conclusa con gli auguri natalizi e con la gioia di aver visto tanti volti sorridenti per un bellissimo pranzo di Natale fatto in una famiglia allargata di tante stupende persone”.

Valuta questo articolo