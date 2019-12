Il Motoclub Reggio Calabria ha eletto il consiglio direttivo per l’anno 2020

20 Dicembre 2019 17:38

Il Motclub Reggio Calabria, il più antico e blasonato della Calabria con i suoi 44 anni di storia, e un palmares sportivo e organizzativo denso di successi in tutti i settori del motociclismo agonistico e turistico , ha eletto il Consiglio Direttivo per l’anno 2020, individuando nell’ingegnere Francesco Franco il nuovo Presidente del sodalizio, che subentra al compianto avv. Carlo Malara, prematuramente scomparso qualche mese fa. L’assemblea dei soci tenutasi il 20 dicembre, dopo aver ricordato la figura dell’amico e presidente Carlo Malara, e rinnovato il cordoglio per la sua perdita alla famiglia, ha interamente rinnovato il consiglio direttivo che risulta così composto: Presidente Francesco Franco, vice presidente Benedetto “Bino” D’Agostino,cui è stata attribuita la delega di responsabile del settore turismo, Consiglieri Giuseppe Marcianò, Dino Marra,con delega al settore Motocross, Nestore d’Alessandro, Maria Martino, segretario e responsabile settore Donne Motocicliste, tesoriere Gianfranco Cavallaro. Sono stati inoltre istituiti anche i seguenti settori, con i rispettivi responsabili: settore Giovani , Salvo Sgroj, settore raccolta fondi e sponsor Luigi “Gigi”Franco Basile Rognetta, settore grandi raid, Pietro Romeo, settore sicurezza, educazione stradale ed eventi benefici,Roberto Marcianò, settore escursioni e percorsi naturalistici, Lino De Mojà, settore Moto d’Epoca, Michele Di Stefano, settore servizi d’ordine nelle manifestazioni, Gianni Aricò, settore tesseramento e promozione soci , Giuseppe Naim.

Presidente onorario Ignazio Martino, storico fondatore di una delle più note e antiche concessionarie di moto calabresi. Il rinnovato Motoclub Reggio Calabria si appresta quindi a rilanciare il piacere di stare insieme tra soci , tutti aderenti alla Federazione Motociclistica Italiana, coltivando la comune passione per le due ruote , i motori e i valori improntati all’amicizia, alla condivisione, alla solidarietà, che questa passione totalizzante per la libertà, l’aria aperta e le sfide incarna, e che prevede già per queste festività alcune iniziative a sfondo benefico in via di organizzazione , come quella in favore dell’Hospice per domenica 5 gennaio, assieme a tutti i Motoclub Cittadini.

