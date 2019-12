8 Dicembre 2019 15:36

A Reggio Calabria la 2ª edizione della mostra natalizia a tema “Impariamo Insieme”, che si terrà il 9-10-11 dicembre dalle 16:30 alle 19:30 presso la galleria di palazzo San Giorgio

I ragazzi e le operatrici della cooperativa Skinner di Reggio Calabria sono lieti di “invitare la cittadinanza e chi ne fosse interessato alla seconda edizione della mostra natalizia a tema “impariamo insieme”, che si terrà il 9/10/11 dicembre dalle 16:30 alle 19:30 presso la galleria di palazzo San Giorgio, dove verranno esposti i lavori eseguiti durante l’anno. L’iniziativa ha l’intento di sensibilizzare la società ed a richiamare l’attenzione verso grandi temi comuni, che sono la libertà e la responsabilità verso le esistenze più deboli. Gli orizzonti della cura, in senso di cura sociale, devono essere indirizzati ad arginare le differenze stigmatizzanti che relegano i soggetti affetti da disabilità nel limbo dell’indifferenza e nel riduttivo assistenzialismo. La nostra “missione” nasce dalla certezza, scaturita da anni di lavoro sociale, che non ci può essere integrazione fin quando non ci sia nella nostra anima la predisposizione ad andare incontro alle differenze e integrarle in noi, non come limiti ma come risorse. Concludiamo volendo ringraziare tutta l’amministrazione comunale e in particolar modo il sindaco Giuseppe Falcomatà e il consigliere Filippo Burrone per il particolare interesse sociale e umano riservatoci in questi anni e che ci hanno dato la possibilità, attraverso i lavori dei nostri ragazzi, di trasmettere un messaggio così importante e di speranza. Con l’augurio e il monito nietzschiano “guai a chi alberga in sé deserti” vogliamo augurare a tutti un buon Natale”, concludono.

