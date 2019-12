Reggio Calabria: all’IC Moscato di Gallina iniziativa sui diritti umani

16 Dicembre 2019 16:12

Reggio Calabria, Siviglia: “intensa mattinata all’istituto comprensivo Moscato di Gallina diretto dalla dirigente scolastica Serenella Corrado, abbiamo parlato di diritti umani in una società sempre più indifferente ai valori”

“Intensa mattinata all’istituto comprensivo Moscato di Gallina diretto dalla dirigente scolastica Serenella Corrado, abbiamo parlato di diritti umani in una società sempre più indifferente ai valori e all’inviolabilità dei diritti riconosciuti dalla nostra Costituzione, art 21 la libertà di espressione ne abbiamo parlato – afferma la Presidente Biesse Bruna Siviglia – con l’avvocato Anna Casale, l’avv. Anna Bellantoni e il Giornalista Consolato Minniti. Dopo un’ampia esposizione da parte degli avvocati su quelli che sono i nostri diritti ma anche i limiti da rispettare per non ledere la dignità e la libertà dell’altro, il Giornalista Consolato Minniti ha parlato ai ragazzi del ruolo del giornalista e di come sia importante raccontare esclusivamente la verità dei fatti, Il confine in cui rientrare per non ledere la dignità di nessuno, rimanendo sempre fedeli alla verità di ciò che si racconta. Tantissime le domande dei giovani ragazzi che hanno partecipato con grande attenzione. La periferia va fortemente attenzionata -continua Bruna Siviglia-, i ragazzi ci aspettavano , c’è fame e sete di conoscenza, di approfondire e soprattutto di confrontarsi. Tante le domande alle quali i relatori hanno risposto in in dibattito ricco di interesse. La libertà ci consente di esprimere le nostre idee ma senza senza offendere, mortificare e senza mai farsi sottomettere queste alcune affermazioni degli studenti dell’istituto Moscato, il coraggio di denunciare quando qualcuno cerca di violare un nostro diritto quello di scegliere anche con chi stare nel caso della violenza sulle donne, quando qualcuno ostacola le vostre scelte e non rispetta le vostre decisioni vuol dire che non c’è amore. Difendete con forza i vostri diritti perché solo nel rispetto delle norme garantire dalla nostra Costituzione si può creare una società più giusta. Gli studenti dovranno nel corso dell’anno scolastico realizzare dei Power Point relativi all’art trattato con l’intento di elaborare riflessioni e proposte in merito all’argomento in questione”, conclude Siviglia.

