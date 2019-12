2 Dicembre 2019 16:51

Reggio Calabria: la messa verrà celebrata domani, 3 dicembre, alla Chiesa di Santa Maria della Cattolica

Reggio Calabria – Domani, Martedì 3 Dicembre 2019, alle ore 18 nella Chiesa di Santa Maria della Cattolica in via Aschenez, verrà celebrata la messa per il primo anniversario della scomparsa di Nino Costantino, noto e stimato medico di Reggio Calabria, molto attivo nel sociale e soprattutto nel mondo dello sport e dell’antidoping non solo a Reggio e in Calabria ma in tutt’Italia con numerose meritorie attività che testimoniavano il suo impegno straordinario al servizio della comunità.

