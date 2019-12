Reggio Calabria, annullati i Mercatini di Natale: il Presidente di “Corso Sud” spiega a StrettoWeb “il marasma politico di questa città”

1 Dicembre 2019 12:42

Reggio Calabria, sarà un Natale tristissimo senza i Mercatini di piazza Duomo e piazza Garibaldi: intervista a Luciano Simone, Presidente del Comitato Corso Sud

Sarà il Natale più triste della storia a Reggio Calabria: annullati in extremis i Mercatini di Natale organizzati dal Comitato Corso Sud a piazza Duomo e piazza Garibaldi, lo scenario natalizio in città non decolla. Mentre tutte le altre realtà d’Italia e del mondo sono già attrezzate da settimane alle celebrazioni natalizie, Reggio Calabria rimane anonima senza addobbi ne’ punti identificativi della festa più importante dell’anno. Stamattina abbiamo intervistato Luciano Simone, Presidente del Comitato Corso Sud, che ai microfoni di StrettoWeb ha illustrato le motivazioni dell’annullamento dei mercatini, che già ricordiamo lo scorso anno erano stati costretti a chiudere in anticipo (il 30 dicembre!) per un fantomatico concerto di Capodanno che poi non c’è mai stato. Pensavamo di aver toccato il punto più basso, invece è evidente come al peggio non c’è mai fine…

