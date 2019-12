Reggio Calabria, la denuncia della Federazione Italiana Scuole Materne: “ancora l’amministrazione comunale non ha rinnovato la convenzione sul servizio mensa e trasporto”

9 Dicembre 2019 19:14

Reggio Calabria, la denuncia della Federazione Italiana Scuole Materne: “mancato rinnovo della convenzione con il Comune sul servizio mensa e trasporto. Poca attenzione e sensibilità da parte dell’Amministrazione Comunale”

“In qualità di Presidente della Nuova Fism Provinciale (Federazione Italiana Scuole Materne) – scrive Giuseppe Russo- mi corre l’obbligo di elevare una vibrata protesta in relazione al mancato rinnovo della convenzione con il Comune di Reggio Calabria inerente il servizio mensa e trasporto scaduta alla data del 30 Giugno 2019. Sin dal 22 Luglio 2019 con prot. n. 757 è stata presentata dalla Federazione Provinciale formale richiesta di un incontro con l’Assessore all’Istruzione del Comune di Reggio Cal. e con i funzionari preposti per discutere sul rinnovo della convenzione, ma alla data odierna purtroppo ancora non si riesce ad avere assicurazioni su una data certa dell’incontro per poter stabilire i termini e la data della stipula della convenzione. Pur confrontandoci quasi quotidianamente con i funzionari del settore dobbiamo, purtroppo, amaramente evidenziare il continuo rimpallo di competenze e di responsabilità. Tali comportamenti – prosegue– fanno risaltare la poca attenzione e sensibilità che l’Amministrazione Comunale e gli addetti preposti rivolgono al settore delle scuole dell’infanzia paritarie, sottovalutando totalmente i servizi che le stesse offrono a tutta la collettività senza alcuna distinzione. Le scuole dell’infanzia paritarie da moltissimi anni offrono ai bambini frequentanti, il servizio di mensa e trasporto in convenzione con il Comune di Reggio Calabria con il vantaggio per gli stessi di poter usufruire di pasti preparati all’interno di ogni struttura, regolarmente autorizzata , senza dover ricorrere a centri di cottura esterni e del servizio di trasporto da e per la scuola, fondamentale alle esigenze familiari. Facciamo presente che le scuole materne hanno iniziato l’anno scolastico ed i relativi servizi di mensa e trasporto sin dal 2 Settembre 2019 , ma alla data odierna non sono ancora in grado di poter comunicare ai genitori dei bambini frequentanti le modalità del rinnovo della convenzione e la data certa della stipula della convenzione stessa. Dopo quanto premesso, se nei prossimi giorni non si dovesse arrivare al rinnovo della convenzione, i gestori delle scuole unitamente alle famiglie, sentendosi considerati dall’Amministrazione Comunale figli di un Dio minore e stanchi di essere presi in giro , sono pronti a manifestare pubblicamente a difesa e tutela dei sacrosanti diritti dei bambini che frequentano le scuole dell’infanzia paritarie”, conclude.

