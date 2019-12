Reggio Calabria: alla Mediterranea la presentazione del volume fotografico “I Fari della Calabria, tra natura e archeologia“

9 Dicembre 2019 10:34

Reggio Calabria: presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterrane a la presentazione del volume fotografico “I Fari della Calabria, tra natura e archeologia“ di Ivan Comi

Domani 10 dicembre 2019 alle ore 18,00, presso i locali del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane dell’Università degli Studi Mediterranea, alla via dei Bianchi n°2, sarà presentato il volume fotografico “I Fari della Calabria, tra natura e archeologia“ di Ivan Comi. L’opera consiste in una raccolta di foto con l’intento di unire la Calabria attraverso queste splendide torri luminose che come una incantevole magia la circondano e la proteggono. Questa iniziative, come molte altre, rappresenta un piccolo contributo alla nostra Calabria, a partire dai piccoli gesti quotidiani, salvaguardandola, rispettandola e amandola: i nostri figli ce ne saranno grati. Il tutto nell’ottica di prendersi cura dell’Italia bene comune. All’introduzione del Console del TCI avv. Francesco Zuccarello Cimino, seguiranno gli interventi della Dott.ssa Rossella Agostino – Direttore del Museo e del Parco archeologico antica Kaulon – e del Dott Gregorio Aversa – Direttore Museo e Parco archeologico di Kroton Capo Colonna. Sarà presente l’autore Ivan Comi

