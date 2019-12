Reggio Calabria: maxi vincita al Matchpoint per 27 fortunati che hanno azzeccato i flop casalinghi di Juve e Napoli [DETTAGLI]

3 Dicembre 2019 16:46

Reggio Calabria, la vincita è stata grazie ad un sistema del Matchpoint Marcianò sito sul Corso Garibaldi

Inaspettato Natale per 27 persone che con soli 5 euro (costo della quota) trascorreranno le feste con 6 mila euro sotto l’albero grazie ad un sistema del Matchpoint Marcianò sito sul Corso Garibaldi di Reggio Calabria. Il sistema si riferisce alle partite di domenica 1 dicembre, la quota aveva un costo di 5 euro e azzeccando le clamorose sorprese del Napoli che ha perso in casa con il Bologna e della Juve che ha pareggiato con il Sassuolo sempre tra le mura amiche, sono venute fuori quote altissime che hanno portato nelle tasche dei 27 fortunati la bellezza di 6.200,00 ciascuno per un totale di 162 mila circa!!! I pagamenti naturalmente non possono essere fatti in contanti…..quindi sotto l’albero di ognuno ci sara’ un bonifico di 6.200,00.

