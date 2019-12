12 Dicembre 2019 18:03

Reggio Calabria, Matteo Salvini atteso sotto la pioggia da circa 30 Sardine

Sono una trentina le Sardine che stanno aspettando Matteo Salvini sotto la pioggia all’esterno di Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale a Reggio Calabria, dove il leader della Lega è atteso tra pochi minuti per un incontro pubblico in vista delle elezioni regionali del 26 Gennaio. Le Sardine, composte soprattutto da adulti, sono in assetto assolutamente pacifico ed espongono striscioni all’insegna della fratellanza tra i popoli (vedi gallery a corredo dell’articolo).

