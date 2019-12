4 Dicembre 2019 11:55

Reggio Calabria, la città è sommersa dai rifiuti e i cittadini vivono in un continuo disagio

La città di Reggio Calabria è sempre più sommersa dai rifiuti che non vengono raccolti e che invadono le strade. In via Nazionale Pentimele ieri sono stati posti in mezzo alla strada alcuni mastelli pieni di rifiuti per protesta, per lamentare i disagi che i cittadini sono costretti a vivere quotidianamente con mini discariche fuori dalle abitazioni.

