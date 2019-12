Reggio Calabria, Maria Pia Porcino nominata Presidente della Commissione sull’Emergenza Abitativa: “complimenti e congratulazioni”

19 Dicembre 2019 11:23

Reggio Calabria, la nota di Demetrio Delfino presidente del consiglio comunale

“Esprimo le mie personali congratulazioni alla dottoressa Maria Pia Porcino, in passato già Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Reggio Calabria, nominata quale presidente della Commissione sull’emergenza abitativa, istituita con delibera di Consiglio Comunale”. Lo afferma Demetrio Delfino presidente del consiglio comunale di Reggio Calabria.

“Sono certo che l’esperienza, le qualità morali e professionali della dottoressa Porcino saranno utilissime affinché la commissione svolga un lavoro complesso,lungo e delicato. La moltissime richieste ricevute in questi mesi da parte dei nostri concittadini dovranno trovare risposte in tempi brevi. Per questi motivi la commissione sarà chiamata fin da subito ad un lavoro di valutazione a ritmo sostenuto. Il Sindaco e l’Amministrazione comunale,con questa nomina, fanno un passo in avanti importante per rispondere alle esigenze primarie di chi ha ,appunto, un emergenza abitativa. Naturalmente la Presidenza Del Consiglio Comunale, come sempre, è a totale disposizione della commissione stessa e della presidente a cui invio sinceri auguri di un buon e proficuo lavoro”.

