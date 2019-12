Reggio Calabria, rimosso a Lazzaro un manufatto pericolante [FOTO]

11 Dicembre 2019 12:34

La nota di Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto” sulla rimozione di un manufatto pericolante

“Dopo continue e pressanti segnalazioni della scrivente associazione, finalmente lo scorso 10 dicembre il Comune di Motta SG ha provveduto alla demolizione del pericolante manufatto abusivo in muratura a due piani fuori terra situato sul demanio fluviale, lungo l’argine sinistro del Torrente San Vincenzo, la cui pericolosità era stata certificata dai tecnici del Comune di Motta SG, cui ha fatto seguito l’Ordinanza sindacale contingibile e urgente di messa in sicurezza, emessa in data 1/12/2016 dal Sindaco del tempo del Comune di Motta SG alla quale in epoca successiva e cioè in data 10/05/2019 è stata adottata dal Responsabile del tempo dell’Area Tecnica del Comune l’ingiunzione alla demolizione e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, con previsione dell’attivazione della procedura d’ufficio con addebito ai proprietari eventualmente identificati”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.

“La vicenda ebbe inizio il 14 luglio 2015 quando la scrivente associazione aveva riscontrato che il manufatto dismesso si presentava pericolante e ritenendo che la titolarità dello stesso ricadesse in capo all’ENEL ha interessato il prefato Ente e il Comune di Motta SG per gli accertamenti e i conseguenziali provvedimenti a tutela della incolumità pubblica. Da qui una interminabile corrispondenza tra i suddetti Enti e la ex Provincia di Reggio Calabria, oggi Città Metropolitana, per l’individuazione dell’Ente competente a provvedere”.

“Oggi il Comune di Motta SG ha proceduto come per legge alla demolizione del manufatto rimuovendo così il pericolo concreto e grave che incombeva sulla collettività. Prendiamo atto che, il Comune di Motta SG continua a recepire le nostre segnalazioni e che un altro pericolo è stato rimosso, così siamo tutti più tranquilli”.

Valuta questo articolo