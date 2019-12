20 Dicembre 2019 11:51

Reggio Calabria: lunedì alla Casa di Benedetta l’inaugurazione del Murales realizzato nell’ambito dell’iniziativa del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari denominata “Microazioni coprogettate per la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva”

Lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 10.00 presso la Casa di Benedetta, sita in Via Cardinale Portanova Vico I a Reggio Calabria, sarà inaugurato il Murales realizzato nell’ambito dell’iniziativa del Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari denominata “Microazioni coprogettate per la promozione del volontariato e della cittadinanza attiva”. Un’iniziativa nata dalla volontà del CSV di offrire sostegno a quelle associazioni desiderose di raccontare il volontariato attraverso formule nuove e partecipative. Un’opportunità che l’associazione ABAKHI ha saputo cogliere e tradurre nell’impegno concreto a rendere la Casa di Benedetta, struttura destinata a ospitare minori in condizioni di svantaggio, un simbolo di accoglienza e speranza per tutta la città di Reggio Calabria. Al momento d’inaugurazione tutti i soggetti che con spirito volontario e di condivisione hanno dato un prezioso contributo alla realizzazione del murales, avranno modo di ritrovarsi insieme e confrontarsi sul valore dell’esperienza condivisa. Otre ai volontari di ABAKHI e al CSV dei Due Mari, saranno dunque presenti l’USSM, l’UEPE, l’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria e la Fondazione Benedetta è la vita.

Valuta questo articolo