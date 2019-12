Reggio Calabria: i commercianti vestono di Natale il Viale Aldo Moro [FOTO]

5 Dicembre 2019 18:31

Reggio Calabria: il Viale Aldo Moro è stato illuminato grazie all’impegno dei commercianti

La città di Reggio Calabria si veste di Natale in diverse zone. Su tutto il Viale Aldo Moro, nella zona sud della città, i commercianti anche quest’anno – come già da ormai diversi anni – si sono impegnati per donare un’atmosfera natalizia a tutto il viale. I commercianti si sono riuniti e in modo coeso hanno acquistato le luminarie che sono state installate dal primo dicembre. E’ un bell’esempio di intraprendenza, un messaggio positivo che potrebbe coinvolgere e stimolare anche le analoghe attività di altri quartieri della città. Un piccolo investimento che contribuisce ad abbellire una zona cittadina in occasione delle sentitissime feste natalizie, con evidenti ricadute per le attività locali. Un modo egregio per conciliare l’interesse puramente commerciale a quello pubblico e sociale, sopperendo alle mancanze degli enti pubblici evidentemente, di questi tempi, impegnati in altre priorità.

Valuta questo articolo