A Reggio Calabria la presentazione del libro “La Santità in politica”

10 Dicembre 2019 11:24

Reggio Calabria: Biesse organizza la presentazione del libro "La Santità in Politica" conversazione tratta dall'omonimo libro scritto dall'avv. Agostino Siviglia

Biesse presenta la presentazione del libro “La Santità in Politica” conversazione tratta dall’omonimo libro scritto dall avv Agostino Siviglia che si terrà mercoledì 11 dicembre ore 17. 00 a Palazzo Zani a Reggio Calabria. “La Santità in Politica tema di grande attualità – afferma la Presidente dell’associazione culturale bene sociale” Biesse” Bruna Siviglia- un volume di storie, di testimonianze e soprattutto di testimoni credibili che hanno fatto la storia della nostra politica, quella politica intesa come servizio autentico alla comunità, storie un di illustri Uomini un esempio a cui guardare per le giovani generazioni . “Le conversazioni ” qui i raccolte si concentrano sulla tradizione storica del cattolicesimo politico italiano, partendo dalla fine dell’Ottocento con l’opera di Giuseppe Toniolo e proseguendo poi con quella di Don Luigi Sturzo, approfondendone lo studio attraverso l’esperienza umana e politica di Alcide De Gasperi, Dossetti, Giorgio La Pira, fino a raccontare l’epilogo con il tragico periodo degli anni di Piombo e l atroce assassinio di Aldo Moro. Attraverso il contributo di studiosi, di testimoni diretti afferma l’autore Avv. Agostino Siviglia ci siamo accostati alla storia personale oltre che pubblica di quei politici che per ” santità di vita”hanno speso la loro intera esistenza al servizio del bene comune, ripercorrendo quasi un secolo di storia del nostro paese. Ne parleremo con Il Prof. Daniele Cananzi Docente di Filosofia del diritto Università Mediterranea, con L’editore di Città del Sole Franco Arcidiaco. Conclude L’autore Avv. Agostino Siviglia”, conclude.

