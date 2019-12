Reggio Calabria: un anno di letture ad alta voce alla Biblioteca “Pietro de Nava”

6 Dicembre 2019 17:06

Reggio Calabria: sabato 7 dicembre ricorre un anno esatto della nascita del presidio di “Nati per leggere”, in concomitanza con la celebrazione dei 20 anni della fondazione e diffusione dell’esperienza nazionale del gruppo

Sabato 7 dicembre ricorre un anno esatto della nascita del presidio di “Nati per leggere” a Reggio Calabria, in concomitanza con la celebrazione dei 20 anni della fondazione e diffusione dell’esperienza nazionale del gruppo. Per un anno intero la biblioteca comunale “Pietro De Nava” di Reggio Calabria ha accolto le “ letture ad alta voce” rivolte ai bambini, guidate da volontari, nonni e genitori e si appresta a rinnovare l’impegno. Durante la mattina di sabato la biblioteca sarà aperta per inaugurare il nuovo percorso di formazione rivolto ai volontari e per dare spazio, dalle ore 9,30 alle 11,30 alle attività di lettura per i più piccoli. Saranno presenti il Sindaco del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatá, l’Assessore alla Valorizzazione Irene Calabrò, Lucia Nucera assessore alle politiche sociali e Anna Nucera all’ istruzione. Ad impreziosire ulteriormente la ricorrenza gli interventi del Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto, promotore e primo firmatario della legge regionale a sostegno della lettura in età prescolare, recentemente approvata, l’assessore alla cultura del comune di Gioia Tauro Carmen Moliterno ed il Garante dell’infanzia della Città metropolitana di Reggio Calabria Emanuele Mattia. Ad accogliere chiunque volesse conoscere il progetto Nati per Leggere i referenti territoriali dell’associazione. Il referente regionale ACP Domenico Capomolla, le referenti metropolitane ACP Giuseppina Timpani e AIB Tiziana Scarcella, le referenti territoriali Annamaria Bruzzese Reggio Calabria, Tiziana Scarcella Gioia Tauro, BrunaTriveri area grecanica, e le componenti della sezione reggina Santina Barresi Marisa Belviso, Anna Calarco, Enza Calcagno, Titti Fazzari, Rosanna Iacopino, Claudia Laghi, Maria Grazia Manti, Daniela Quattrone, Ida Triglia, Antonella Varano

