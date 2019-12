Reggio Calabria: le “Note di Natale” incantano il pubblico, atmosfera magica a teatro

22 Dicembre 2019 13:50

Il sindaco di Reggio Calabria: “Una bellissima pagina di sinergia istituzionale che, da due anni, stiamo portando avanti con le scuole”

Il sindaco Giuseppe Falcomatà, accompagnato dal vicesindaco metropolitano Riccardo Mauro e dall’assessore comunale alla Pubblica Istruzione Anna Nucera, ha dato il via al concerto “Note di Natale”, la rassegna dell’Orchestra Scolastica Comunale “Francesco Cilea” che, al foyer del teatro del corso Garibaldi, ha raccolto insegnati, famiglie e soprattutto i bambini che si sono esibiti in dolci canti natalizi.

“Anche questa iniziativa – ha detto Falcomatà – è in linea con l’idea di Città che l’amministrazione, nonostante le difficoltà, sta cercando di portare avanti: una città che sia a misura di bambino e di famiglia, dove si possa decidere di rimanere a vivere e costruire futuro”.

“Quella che celebriamo oggi – ha aggiunto – è una bellissima pagina di sinergia istituzionale che, da due anni, stiamo portando avanti con le scuole di Reggio. L’Orchestra ed il Coro giovanile, magistralmente diretti dal maestro Roberto Caridi, erano una promessa fatta dal palco del Cilea e che oggi presenta i suoi meravigliosi frutti. Il progetto è destinato proprio a tutelare e valorizzare i nostri talenti, ad evitare che si possano disperdere dando loro la possibilità di formarsi per potersi misurare, un giorno, in contesti più grandi”. “Tuttavia – ha continuato Falcomatà – non ci vogliamo fermare qui: in Consiglio Metropolitano, infatti, abbiamo approvato le linee guida per il dimensionamento scolastico prevedendo, per la prima volta nella storia cittadina, la realizzazione del Liceo Musicale, individuando nell’Istituto di scienze umane e linguistiche la sua sede. I bambini, già dalle scuole elementari e medie, iniziano a confrontarsi con contesti musicali e, ora, avranno la possibilità di continuare a farlo anche alle superiori”.

L’inquilino di Palazzo San Giorgio è tornato a parlare dell’importanza della sinergia istituzionale che “porta a risultati concreti”. Ha quindi ringraziato le scuole, le insegnanti, i dirigenti scolastici ed i genitori che “sono i primi a credere nella riuscita di questi momenti così importanti”.

Il progetto è realizzato e coordinato dall’Istituto Comprensivo “Catanoso-De Gasperi”, diretto da Sonia Barberi (che ha presentato l’evento odierno) insieme al Comune e la Città Metropolitana, oltre alle altre scuole associate: “Lazzarino”, “Radice-Alighieri”, “Carducci-Da Feltre”, “Nossyde-Pythagoras” ed il Liceo Statale “Gulli”.

