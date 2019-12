Reggio Calabria, lavori su molte strade dell’hinterland: limitazioni al transito [INFO e DETTAGLI]

9 Dicembre 2019 13:06

Reggio Calabria: interessate le rampe in entrata e di uscita dello svincolo di Marina di Gioiosa per manutenzione delle scarpate stradali e ripristino delle opere idrauliche

Per la manutenzione delle scarpate stradali e il rispristino delle opere idrauliche lungo la SS 106 Var/B, si rendono necessarie delle limitazioni al transito veicolare in prossimità delle rampe di entrata e di uscita dello svincolo di Marina di Gioiosa Jonica in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, fino alle ore 18:00 di sabato 14 dicembre, sarà in vigore la chiusura al traffico della rampa di entrata e di uscita dello svincolo, in direzione Taranto, dal km 15,940 al km 0,000.

