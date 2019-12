Reggio Calabria, la denuncia dell’associazione A.Ge.Di Onlus: “ancora silenzio assoluto da parte del Comune sul fronte del Bando per il Servizio di Trasporto alle persone disabili”

4 Dicembre 2019 10:20

Reggio Calabria, A.Ge.Di Onlus: “ricordiamo che il Servizio si colloca nell’ambito degli interventi a favore delle persone disabili, nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 8 comma 1 lettera g e dall’articolo 26 comma 2 della legge 104/92”

La denuncia dell’associazione A.Ge.Di Onlus: “ancora silenzio assoluto da parte del Comune di Reggio Calabria sul fronte del Bando per il Servizio di Trasporto alle persone disabili”. Di seguito la lettera a Babbo Natale in cui l’associazione esprime rabbia per il disservizio.

“Caro Babbo Natale,

siamo a Dicembre 2019 ed ancora silenzio assoluto da parte del Comune Reggio Calabria sul fronte del Bando per il Servizio di Trasporto alle persone disabili, riferito all’anno che ormai volge al termine. Ricordiamo che il Servizio si colloca nell’ambito degli interventi a favore delle persone disabili, nel rispetto di quanto stabilito dall’ art. 8 comma 1 lettera g e dall’articolo 26 comma 2 della legge 104/92. Nel frattempo, le famiglie, hanno passato un anno ad organizzarsi, accompagnare figli e parenti anche da zone difficilmente raggiungibili, verso scuole, centri di riabilitazione, centri di aggregazione. Parliamo di quelle famiglie con genitori anziani, nuclei monoparentali, padri e madri sprovvisti di automezzi, famiglie con entrambi i genitori lavoratori, nuclei con più figli disabili. Famiglie che hanno anticipato spese, persone che si sono “affidate” a servizi a pagamento o a privati non autorizzati o ancora ad amici che hanno fatto loro una cortesia. Il bisogno e la necessità, molto spesso, sono causa di scelte anche azzardate. La dignità viene messa da parte, calpestata, per il benessere dei propri figli che altrimenti rimarrebbero isolati tra le mura domestiche, con il rischio non solo di veder annullati i propri progressi, ma di un vero e proprio peggioramento della loro disabilità. Vale appena la pena ricordarti che nel 2018 il bando è stato pubblicato con notevole ritardo, nel mese di novembre e ancora le famiglie attendono il rimborso delle spese sostenute. Lo stesso, inoltre, non teneva in considerazione la normativa vigente in materia di ISEE socio-sanitario, cosiddetto ristretto, per le persone disabili maggiorenni. Normativa nazionale a cui il Comune di Reggio Calabria si è adeguato, con un ritardo di ben cinque anni, con una nota del Settore Welfare del 16 Ottobre u.s. e senza dare alcuna garanzia rispetto al passato. Caro Babbo Natale, l’anno volge al termine e sarebbe giusto e legittimo che gli Amministratori, ottemperassero ai propri doveri istituzionali… puoi fare qualcosa tu? Magari rinfrescargli la memoria? Caro Babbo Natale, essere considerati invisibili, avere l’impressione che la nostra voce venga ascoltata, che le decisioni vengano prese senza chiedere l’opinione delle Associazioni o che tutto avanzi come su un binario a senso unico che travolge i diritti dei più deboli, getta nella disperazione, colpisce più di un pugno allo stomaco, butta al tappeto. Ma noi genitori siamo guerrieri, siamo pugili che si rialzano ad ogni colpo inferto…. ed ancora…. ed ancora, fino a quando avremo respiro”.

Maria Mirella Gangeri

Presidente A.GE.DI. onlus

Associazione Genitori di Bambini e Adulti Disabili onlus

Valuta questo articolo